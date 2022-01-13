وكالة الدواء الإيطالية: لا فعالية للمضادات الحيوية في علاج كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت وكالة الدواء الإيطالية (Aifa) فعالية للمضادات الحيوية كعلاج لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوكالة في مذكرة الخميس إلى أنه “لا يوجد مضاد حيوي، ولا حتى أزيثروميسين، (النادر وجوده حاليا في الصيدليات بسبب كثرة استخدامه مع تصاعد الإصابات بسبب المتحور أوميكرون) يعتبر فعالا ضد كوفيد-19”.

وأضافت وكالة الدواء الايطالية “لم يتم إقرار مضادات حيوية بشكل عام لعلاج كوفيد-19، ولا حتى توصية باستخدام أي نوع منها”، منوهة بأنها عملت بجهد منذ بداية انتشار الوباء على ثني المواطنين عن استخدام المضاد الحيوي أزيثروميسين.

وأشار البيان إلى أن “الدراسات السريرية العديدة التي نشرت في أفضل المجلات الدولية، خلت من أي دليل على أن استخدام أزيثروميسين له تأثير وقائي على تطور وباء كوفيد-19، ولا من حيث الحد من انتقال العدوى ولا الشفاء أو الوفيات”.