ترحيب أوروبي بـ”حكم تاريخي” صدر في ألمانيا بإدانة مسؤول سابق بالنظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف أحد المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية بـ”التاريخي” الحكم الصادر يوم الخميس الماضي عن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنس بألمانيا، والقاضي بإدانة العقيد السوري السابق، أنور رسلان ، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في عامي 2011 و 2012 في سورية.

وأشار بيتر ستانو، في بيان الجمعة إلى أن هذا الحكم هو نتاج أول محاكمة على مستوى العالم بشأن “تعذيب الدولة” في سورية و”خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب وتأمين العدالة والمساءلة” هناك.

ونوه بأن الاتحاد الأوروبي “دعم وسيواصل دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق”.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لـ”إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”.