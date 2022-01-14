يوروستات: عجز بالميزان التجاري لمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ 7 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) بأن الميزان التجاري لمنطقة اليورو سجل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عجزا للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2014.

ووفق بيانات ذلك الشهر ارتفعت الصادرات إلى 225.1 مليار يورو (+ 14.4% مقارنة تشرين الثاني/نوفمبر 2020)، بينما قفزت الواردات إلى 226.6 مليار (32%).

ويعود العجز في الميزان التجاري بصورة أساسية إلى الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة، والتي بموجبها سجل ولأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، عجزا قدره 1.5 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم، مقارنة بفائض قدره 25 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وفي المقابل، ارتفع التبادل التجاري البيني في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 204.3 مليار يورو، ما يعادل نسبة 22.1% مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.