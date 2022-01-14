برلماني إيطالي يحذر من تداعيات عدم التوصل الغرب لاتفاق مع روسيا بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر برلماني إيطالي من تداعيات سلبية على أوروبا في مجال الطاقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الروسي بشأن أوكرانيا.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب (فورتسا إيتاليا) ، ماسّيمو فيرّو إنه “من الضروري أن يسمع الاتحاد الأوروبي صوته وأن يتعاون كبار القادة الأوروبيين من أجل إيجاد حل للتوترات الجيوسياسية الراهنة، وإلا فإن الاقتصاد الأوروبي، والاقتصاد الإيطالي على وجه الخصوص الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط المستورد، سيقعان في أزمة لا رجعة فيها ذات آثار اجتماعية كارثية”.

وأضاف مسؤول الحزب للشؤون الاقتصادية، “يجب إيلاء أكبر قدر ممكن من الاهتمام لهذه القضية الكبرى خاصة من جانب بلادنا”، مناشدا رئيس الوزراء ماريو دراغي بجعل صوته “قويا ومسموعا” مع القادة الأوروبيين الآخرين.