عالم مناعة إيطالي: لا يمكن التلقيح ضد كوفيد كل شهرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم مناعة إيطالي، إن اللقاحات تجعل وباء كوفيد 19 كالأنفلونزا الاعتيادية، لذلك لا يمكن اجراء التلقيح ضده كل شهرين.

وقال أخصائي علم المناعة وعضو اللجنة العلمية الفنية (CTS) سيرجو أبريناني، إن “من المحتمل أن تصبح كوفيد عدوى شبيهة بالأنفلونزا، لكن يجب التمييز هنا بين الملقحين وغير الملقحين، لأنه بالنسبة للمصابين بفيروس كوف ـ سارس ـ 2 فقط، يمكن أن يتحول الأمر إلى إصابة كالإنفلونزا التي تصيب ملايين الأشخاص كل شتاء، والقاتلة بنسبة 1 لكل 1000 تقريباً”.

وأضاف أبريناني في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا)، مدعما أطروحته بالأرقام التي تؤكد أنه “حتى ربيع عام 2021 قبل الاستخدام المكثف للقاحات، كان كوفيد في إيطاليا مميتًا بنسبة 2-3٪ من الحالات”، إذ “كانت لدينا 30-40.000 إصابة و700-900 حالة وفاة يومياً”.

وتابع أنه “حتى 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تم تطعيم ما يقرب من 94٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بجرعتين على الأقل والعديد منهم بثلاث جرعات، ومع أخذ متحوّر أوميكرون بعين الاعتبار، فالمتوسط ​​هو 172,500 إصابة و216 حالة وفاة في اليوم، وبالتالي نسبة الفتك تبلغ 0.12٪ فقط”.

وركز عالم المناعة على “إعادة التفكير بين العلماء الغربيين بشأن سياسات الاحتواء، كما هي الحال في الاستراتيجية الجديدة في الولايات المتحدة التي تهدف إلى التعايش بشكل طبيعي مع الفيروس بدلاً من محاولة القضاء عليه”، مشيراً إلى أن “إسبانيا، البرتغال وبريطانيا تتحرك في هذا الاتجاه أيضًا”.

وذكر أبرينياني أن “بلداناً عديدة تقوم بترشيد إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد للحياة مع قيود أقل وعدد مقبول من الوفيات”. واختتم متسائلا: “هل نحن مستعدون في إيطاليا، بعد الذروة المتوقعة في نهاية شهر يناير (عند انخفاض ​​منحنى العدوى)، لتحمل 3-4 آلاف حالة وفاة من كوفيد شهريًا لمدة 4-5 أشهر في السنة مقابل حياة طبيعية مرة أخرى؟”.