إيطاليا: 81% من إصابات كورونا بمتحور أوميكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار تقرير صحي إيطالي إلى أن المتحور (أوميكرون) من فيروس سارس-كوف-2 أصبح، منذ الثالث من الشهر الجاري، السلالة السائدة في البلاد مع معدل انتشار يقدر بـ 81%، وتباين على مستوى الاقاليم بين 33% إلى 100%

ووفق التقرير السريع الذي أجراه المعهد العالي للصحة-وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة برونو كيسلر، فإن نسبة 19% الباقية من الإصابات بالوباء تعود للمتحور دلتا.

وارتفعت بشكل ملحوظ مؤخرا الإصابات بـ كوفيد-19 حيث تجاوزت قبل أيام حاجز المائتي ألف إصابة يومية.

وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة، يبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية 8 ملايين 155 ألفا و645، حصد الوباء أرواح 140 ألفا و188 منهم.