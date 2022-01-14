عمدة روما: أتمنى أن ترحب مدينتنا بمزيد من المستضعفين تلبية لنداء البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري: أتمنى أن ترحب مدينتنا بمزيد من المستضعفين تلبية لنداء البابا فرنسيس.

وفي مداخلة عن بعد في اجتماع مجلس البلدية لعرض البيانات المالية للعاصمة روما، الجمعة أضاف العمدة غوالتييري، أنه “كما قال البابا فرنسيس إن روما مدينة رائعة، لكنها متعبة وقد يبدو أحيانًا أنها مهمِلة أيضًا”.

وذكّر غوالتييري بأن “الأمل الذي تم الإعراب عنه في ذلك الوقت، يتمثل بأن يتمكن الجميع من تثمين المدينة لرعايتها للضيافة وإعطاء الكرامة الواجبة للحياة”، فضلا عن أن “تكون المنزل المشترك للفئات الأكثر هشاشة وضعفًا”.

وخلص رئيس بلدية العاصمة الى القول، إن “هذا الأمر سيكون أحد المبادئ التوجيهية لعملنا”.