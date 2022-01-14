برلماني ايطالي: إلغاء الإنجليزية كلغة رسمية للاتحاد الأوروبي بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني ايطالي إنه “بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يعد للغة الإنجليزية أي سبب لاعتبارها اللغة الرئيسية للمؤسسات الأوروبية”، ومع ذلك “فلا تزال تستخدم كأداة رسمية للاتصالات والعمل”.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب (من حزب أخوة إيطاليا) فابيو رامبيللي، أن “حكومة دراغي ملتزمة بضمان أن تصبح اللغة الإيطالية، لغة الأمة التي تنتمي إلى نواة الدول المؤسسة الأولى للاتحاد الأوروبي، هي تلك المستخدمة في جميع الفعاليات والمناسبات، بينما تستخدم حاليا اللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية”.

وأشار رامبيلي إلى أن “اللغة الإيطالية يجب أن تكون لغة من الدرجة الأولى سوية باللغات الثلاثة الأخرى، لأنها لا تزال رابع أكثر اللغات دراسة في العالم، وكما هي الحال بالنسبة للفرنسية والألمانية، يجب التعامل معها بأولوية، لأن دورها كان أساسيًا في بناء الاتحاد الأوروبي وأوروبا نفسها، كونها اللغة الابنة المباشرة لللاتينية”.