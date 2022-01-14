إيطاليا: 186253 إصابة بكوفيد و360 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 186,253 إصابة بفيروس كورونا في أرجاء إيطاليا اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 360 حالة وفاة أخرى منذ يوم أمس”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 140,548 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تحديد الحالات الجديدة بناء على 1,132,309 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 16.5٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم إدخال 18,019 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا إلى المستشفى إثر ظهور الأعراض عليهم”، وهم “أكثر بمجموع 371 حالة مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات بلغ 1,679″، وذلك “بزيادة بحاصل 11 حالة”، أما “عدد أولئك الذين تماثلوا للشفاء منذ يوم أمس فقد بلغ 125,199 شخصاً”.