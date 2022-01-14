كمامةFfp2  التنفسية: كيفية استعمالها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بعد الإجراءات الجديدة لمكافحة وباء كوفيد 19 التي فرضتها الحكومة، غدت الكمامات التنفسية (FFP2) أكثر انتشاراً بين السكان، لكن غالبًا ما لا يتم استخدامها بشكل صحيح.

ووفقاً للإجراءات الوقائية الجديدة للحكومة، أصبحت الكمامات التنفسية (FFP2) إلزامية للدخول إلى دور السينما، المسارح، الأحداث الرياضية، الصعود إلى الحافلات والقطارات والسفن، وكذلك بالنسبة الأشخاص الذين يدخلون في اتصال وثيق بحالة إيجابية مؤكدة لكوفيد 19، وعلى أساس اللوائح المعمول بها، لا يخضعون للحجر الصحي، بل لإجراءات الرقابة الذاتية فقط.

وبهذا الصدد، قال رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى تورفيرغاتا التعليمي في روما، ماسيمو أندريوني: “أولا وقبل كل شيء، يجب ارتداؤها بالطريقة الصحيحة، لتغطي الأنف والفم بإحكام مع الهيكل المعدني ملتصق بالأنف جيدًا. ثم يجب تغييرها بعد 6 ساعات من الاستخدام”، كما “ينبغي وضعها في الكيس ولمسها بأقل قدر ممكن”.

وحذّر أندريوني، وهو المدير العلمي للجمعية الإيطالية للأمراض المعدية والمدارية (Simit)، “المصابين بالرشح، ففي هذه الحالة يتدهور وضع الكمامة بسرعة أكبر، وبالتالي يجب تغييرها مرات أكثر”.

وخلص أخصائي الأمراض المعدية إلى القول، إن “الكمامات التنفسية (FFP2) تسهم بتقليل مخاطر الإصابة وانتقال العدوى”، لكن “يُنصح بعدم إعادة استخدام الكمامة ذاتها مرتين”، بل “يجب أن يتم استخدامها مرة واحد فقط ثم تغييرها”.