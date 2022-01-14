تقرير إيطالي: ترشح دراغي للرئاسة يستقطب 71٪ من القنوات الاجتماعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف تقرير إيطالي أن اسم رئيس الوزراء ماريو دراغي من بين الأكثر تكراراً في محادثات الإيطاليين على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، إذ استقطب 71٪ من هذه المحادثات.

هذا ما انبثق عن تحليل أجري حصريًا لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية من خلال منصة (Human) الإلكترونية، التي تم تطويرها بالكامل باستخدام خوارزمية إيطالية وضعتها شركة (Spin Factor)، الرائدة على المستوى الوطني بمجال الاستشارات الاستراتيجية السياسية والمؤسساتية.

وإلى جانب تصنيف القادة الأكثر إثارة للنقاش، هناك أيضًا “سحابة كلمات”، من بين الأكثر استخدامًا والمرتبطة بانتخاب رئيس الدولة الجديد. والتي تم منها استخراج الأسماء التي خلقت النقاش والتفاعل بين مستخدمي الشبكة أكثر من غيرها. وقد أخذ التحليل في الاعتبار الفترة الزمنية للأسبوع الماضي من 5 – 12 كانون الثاني/يناير.

وقد تم في التحليل مراقبة 1121 قناة على (فيسبوك)، (تويتر) و(انستغرام) الموجودة على المنصة أصلا، كما أضيف إليها بحث عن طريق الكلمات الرئيسية وعلامة التصنيف على المنصتين الأخيرتين، ليبلغ عدد المنشورات التي ورد فيها انتخاب رئيس الدولة الجديد 33 ألف تعليق، ونتج عنها 8 آلاف تعليق ومليون و600 ألف كلمة ذات صلة.