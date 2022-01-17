نائبة وزير الخارجية الإيطالي تزور كوبا وكوستاريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني أمس الاحد زيارة رسمية تقودها إلى كوبا وكوستاريكا تنتهي يوم الجمعة القادم.

وفي هافانا المحطة الأولى لجولتها، سوف تترأس سيريني اليوم، مع نظيرها جيراردو بينالفير بورتال، الدورة السادسة للحوار السياسي الثنائي.

كما يتضمن برنامج الزيارة غداء عمل مع وفد من رواد الأعمال الإيطاليين الموجودين في البلاد واجتماعات مع السلطات الحكومية ، بدءًا من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط أليخاندرو جيل فرنانديز ونائبة وزير العدل، روزابيل جامون فيردي.

وبعد زيارة بعض مشاريع وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية في المركز التاريخي للعاصمة الكوبية، ستوقع نائبة الوزير سيريني اليوم مذكرة تعاون مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليون يورو.

وستصل نائبة الوزير إلى سان خوسيه يوم الأربعاء القادم وستترأس الجمعة مع نائبة وزير الشؤون الخارجية في كوستاريكا أدريانا بولانيوس أرغويتا، الجلسة الأولى للحوار السياسي بين البلدين.