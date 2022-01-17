نائب رئيسة المفوضية: روح نقاش بناءة بين وزراء المالية الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس أنه لمس “حالة مزاجية إيجابية” في المناقشات حول مراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانيات العامة والديون وحتى من جانب وزراء المالية الجدد بدول التكتل الموحد، الذين “التقيت بالفعل ببعضهم”.

وقال دومبروفسكيس للصحفيين، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية دول مجموعة اليورو (أوروغروب) في بروكسل “عمومًا أعتقد أننا سنكون قادرين على الاستمرار بهذه الروح البناءة، لإيجاد التوازن الصحيح بين ضمان مسار موثوق به لتخفيض الديون العامة من ناحية، والمرونة اللازمة للتعافي والتحول الأخضر والرقمي للاقتصاد الأوروبي كم ناحية أخرى”.