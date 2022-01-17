برلماني إيطالي: ترشيح برلسكوني لمنصب الرئاسة يبث التفرقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني ايطالي أن ترشيح زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني لمنصب رئاسة الجمهورية، أمر يبث التفرقة، لذا يجب رؤية مؤهلات المرشحين أولاً ثم طرح أسمائهم.

وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، روبرتو موراسوت، في تصريحات إذاعية الإثنين، إن “مقترح الأمين العام ليتّا، الذي تشاطره جميع الإدارة الوطنية للحزب، ينطوي على إيجاد مسار مشترك مع جميع القوى السياسية للأغلبية، وهو حل يضمن استمرارية الأسلوب الذي مارس به الرئيس ماتاريلا مهام منصبه”.

وأضاف موراسوت أن “هذا الأمر سيسمح لنا بالوصول إلى نهاية الدورة التشريعية للحكومة بحلول عام 2023، مع المضي قدمًا في برامج وأهداف البرنامج الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)”.

وذكر البرلماني الديمقراطي، أن “طريقة الترشيح أهم قبل طرح الأسماء”، مبيناً أن “ترشيح برلسكوني يسبب الانقسام والانحياز، ولا نعتبره صالحًا لأنه لا يمكنه أن يوحد البلاد”. واختتم معربا عن الاعتقاد بأن “هناك حاجة إلى مبادرة سياسية من قبل الحزب الديمقراطي إذا توقفت الأمور”.