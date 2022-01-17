مفوض الشؤون الاقتصادية الاوروبي: حاجة للاستقرار المالي وأيضا للنمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني إلى أن الاجتماع غير الرسمي اليوم في بروكسل لوزراء مالية دول مجموعة اليورو سيتيح الفرصة لـ”إجراء مناقشة أولى حول القواعد الخاصة بالميزانيات العامة” للدول الاعضاء.

وقال جينتيلوني في تصريح للصحفيين الاثنين “يجب أن يكون واضحا للجميع أننا لا نعيد نقاش قديم، لكننا في وضع جديد تمامًا، بسبب المستوى الكبير من الديون لدينا جميعًا لمواجهة وباء كوفيد-19 والحاجة الهائلة للاستثمارات” لإكمال عملية “التحول الأخضر والرقمي”.

وقال المفوض الأوروبي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، “يجب معالجة مسألة الاستقرار المالي في هذا الإطار: هناك حاجة للاستقرار، ولكن أيضًا للنمو المتواصل”.