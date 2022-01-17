بوريل يجدد الدعوة للإفراج عن نافالني بعد مرور عام على عودته لروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الدعوة للسلطات الروسية “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، واستهجن “حملة التضليل المستمرة ضده ورفاقه في وسائل الإعلام الحكومية الروسية”.

وأشار في بيان الاثنين، اليوم الذي يصادف مرور عام على عودة نافالني إلى روسيا من العلاج الطبي المنقذ للحياة في برلين بعد “محاولة اغتياله على الأراضي الروسية”، إلى أن “الاتحاد الأوروبي كان صريحًا في اعتبار محاكمته والحكم عليه” نابع عن “دوافع سياسية”. وأضاف “نكرر دعوتنا للسلطات الروسية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه والامتثال للإجراء المؤقت الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بطبيعة ومدى الخطر على حياة السيد نافالني”، معربا عن “الأسف لاستمرار استخدام النظام القانوني الروسي كأداة بحقه، حيث يواجه الآن تهماً جنائية جديدة”.

وقال بوريل إن “الاتحاد الأوروبي يواصل إدانته بأشد العبارات الممكنة محاولة اغتيال السيد نافالني من خلال تسميمه باستخدام عامل أعصاب كيميائي عسكري تابع لمجموعة (نوفيتشوك)”، حاثا السلطات الروسية على “التحقيق في الأمر بشفافية كاملة ودون مزيد من التأخير ، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.