سالفيني يمنح برلسكوني فرصة جولة التصويت الأولى للفوز برئاسة الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حدد زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني جولة التصويت الأولى بالبرلمان الاسبوع المقبل للتحقق من إمكانية حصول رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني على الأصوات الكافية للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يصوت كبار الناخبين (أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ إضافة 58 مندوبا يمثلون المقاطعات الإيطالية، أي 1009 ناخب) في جلسات مشتركة اعتبارا من 24 كانون الثاني/يناير الجاري لانتخاب خليفة سيرجو ماتاريلا، الذي رفض الترشح لولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها سبع سنوات.

وقال سالفيني للصحفيين “في الأسبوع المقبل، عندما يبدأ التصويت، سيقدم حزب الرابطة ككيان سياسي مسؤول وقوة حكم الآن وفي السنوات القادمة، اقتراحًا أعتقد أنه سيكون مقنعًا للكثيرين إن لم لجميعهم”.

ولا يمتلك برلمانيو أحزاب يمين-الوسط الأصوات الكافية لانتخاب برلسكوني، الذي يرفضه يسار-الوسط، في حين أن حزبي سالفيني وبرلسكوني (كلاهما ينتميان للائتلاف الموسع الحاكم) يرفضان خلافة رئيس الوزراء ماريو دراغي لماتاريلا وهددا بالانسحاب من الحكومة حال حدوث ذلك.

وقد برزت أسماء أخرى لمرشحين محتملين من بينهم وزيرة العدل، الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية، مارتا كارتابيا، إضافة إلى الرئيس الأسبق لمجلس الشيوخ، بيير فيردناندو كازيني ووزير المالية الأسبق جوليو تريمونتي.

وتتطلب جلسات التصويت الأوائل الثلاث لانتخاب رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين، بينما تكفي جلسة الاقتراع الرابع الأغلبية المطلقة.