إيطاليا: 287 وفاة جديدة بكوفيد-19 والاصابات تحت سقف المئة ألف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين تسبب الفيروس في وفاة 287 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 83 ألفا و403 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة أمس الاحد كانت 149 ألفا و512 إصابة مؤكدة والوفيات 248 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 8 ملايين 790 ألفا و302، حصد الوباء أرواح 141 ألفا و391 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ارتفع مقارنة بالأمس بمقدار 26 مريضا ليبلغ في المجمل اليوم 1717، فيما ازداد عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 509 آخرين، ليصبحوا 19 ألفا و228.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 6 ملايين 93 ألفا و633، بينما يخضع أكثر 2.5 مليون شخص للعزل المنزلي.