بوريل يلتقي في بروكسل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف وكبير المفاوضين بالأمانة العامة للمجلس عبدالرحمن الحربي في بروكسل يوم الاثنين، في اجتماع لتبادل وجهات النظر حول “الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك واستكشاف سبل تكثيف التعاون” بين المنظومتين الاقليميتين.

وأشار بيان صدر في بروكسل في أعقاب اللقاء، إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي “يتشاركان الاهتمام بمعالجة التحديات العالمية مثل التحول الأخضر والرقمي وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب”.

ونوه البيان بأن المجلس المشترك والاجتماع الوزاري الـ26 المقبل الذي سينعقد في 21 شباط/فبراير في بروكسل سيستأنف “المشاركة المؤسسية رفيعة المستوى بين المنظمتين ومناقشة سبل ملموسة للمضي قدمًا في تعزيز الحوار والتعاون المشترك بشأن التحديات الإقليمية والعالمية”.

ويأتي اجتماع الاثنين في بروكسل، بناء على دعوة وجهها بوريل في الرياض خلال زيارته للمنطقة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من أجل مواصلة التواصل بين الطرفين والسماح أيضًا بإجراء مناقشات حول مجموعة أوسع من القضايا مع المسؤولين المعنيين في المفوضية الأوروبية. وفي هذا السياق، التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضا نائب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ، والمفوضين يوهانس هان وإيلفا جوهانسون.