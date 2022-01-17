غوتيريش يدين استهداف الحوثيين لمطار أبوظبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته للهجمات التي وقعت اليوم في مطار أبو ظبي الدولي ومنطقة المصفح الصناعية المجاورة، والتي ورد أنها تسببت في وقوع ضحايا (ثلاثة أشخاص) بين المدنيين وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عنها.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين من المقرّ الدائم بنيويورك: “يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية”، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي الاممي.

وأضاف أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع أي تصعيد في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. وقال دوجاريك: “لا توجد حلول عسكرية للصراع في اليمن”.

كما حث الأمين العام الأطراف على “الانخراط البنّاء وبدون شروط مسبقة مع مبعوثه الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهود الوساطة التي يبذلها بهدف دفع العملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن”.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك: “نحن نتابع التطورات. إن أي هجوم غير مبرر يؤدي إلى قتل الأبرياء هو أمر مدان. ونأمل في أن تمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا الصدد.”