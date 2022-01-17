الاتحاد الأوروبي يدين استهداف مطار أبوظبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن الإدانة الشديدة لهجوم عبر الحدود بطائرات مسيرة الذي تبنته حركة أنصار الله اليمنية (جماعة الحوثيين) يوم الاثنين على منشأة تخزين لخزان الوقود بالقرب من مطار أبوظبي.

وشدد بيان صدر في بروكسل مساء الاثنين على أن “الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة”، مشيرا إلى أن من شأن “الهجوم الأخير زيادة خطر تصعيد الصراع في اليمن ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الحرب”.

ورأى أنه “لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للصراع في اليمن”، حاثا على “ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد”.

وأضاف البيان “علاوة على ذلك، يحض الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء القتال وإبرام اتفاق سياسي شامل ومتكامل.