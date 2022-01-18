مقرب من برلسكوني: عملية الترشح لرئاسة الجمهورية توقفت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب وزير الثقافة الاسبق، فيتوريو زغاربي أن سباق زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني (85 عاما)، للتنافس على رئاسة الجمهورية الايطالية قد “توقف”، مشيرا إلى أن الأخير “كان بالأمس حزينًا للغاية”.

وأضاف زغاربي، المقرب من برلسكوني والذي تواصل نيابة عنه مع برلمانيين لاقناعهم بالتصويت له، في تصريحات اذاعية الثلاثاء “لا بد أن تكون هناك بعض مشاعر عدم الرضا النفسية ، ليس من جانب الناخبين، ولكن بالنسبة للمرشح ، لأنه بقي في ميلانو” مقر اقامته.

وقال زغاربي “أعتقد أنها وقفة تأمل تعود لحقيقة أنه يفكر فيما إذا كان هناك مخرج مشرف، باسم مرشح يرضيه، ربما سيرجو ماتاريلا”، مؤكدا أن العملية “توقفت بشكل موضوعي”.

يشار إلى أن أحزاب يسار-الوسط قد أعلنت عن رفضها لبرلسكوني، بينما أعرب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ماتاريلا عدم الرغبة في ولاية رئاسية ثانية.