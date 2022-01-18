الرئيس الإيطالي: ننظر بثقة إلى الدور المركزي للبرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجو ماتّاريلا، أن بلاده تنظر بثقة إلى الدور المركزي للبرلمان الأوروبي.

وجاء في رسالة بعثها الرئيس ماتّاريلا إلى الرئيسة الجديدة للبرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الثلاثاء: “بمناسبة انتخابكم لرئاسة البرلمان الأوروبي، نبعث إليكم أخلص التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق في أداء مهام المنصب الرفيع الموكل إليكم”.

وقال رئيس الدولة، إن “إيطاليا تنظر بثقة ثابتة إلى الدور المركزي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، والذي تلعبه ستراسبورغ في عملية التكامل القاري”، مبيناً أنه “بتمثيله أرفع محفل للنقاش السياسي الأوروبي، أنا متأكد من أن البرلمان سيواصل تحت قيادتكم العمل لضمان أن تجد أسمى المثل العليا المشتركة تطبيقات ملموسة في خدمة مواطني الاتحاد”.

وخلص ماتّاريلا الى القول، إنه “بهذه الروح، وإحياءً لذكرى الرئيس الراحل (ديفيد) ساسّولي، أجدد التهاني القلبية وأقدم لكم أطيب تمنياتي بعيد ميلاد سعيد”، كون الرئيسة الجديدة تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ43.