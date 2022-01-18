منظمة إنسانية ترفع شكوى ضد ليبيا لإساءة معاملة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قامت منظمة إنسانية إيطالية برفع شكوى ضد ليبيا لإساءة هذه الأخيرة معاملتها للمهاجرين.

وقالت منظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية الإيطالية، في مقال نشرتاه لها صحيفتي (أفينيري) و(لا ستامبا)، الثلاثاء: “أخيرًا، بعد سنوات من الفظائع المرتكبة ضد النساء والرجال والأطفال في ليبيا وبعد عشرات آلاف الوفيات في منطقة وسط البحر المتوسط​​، تم تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وذكرت المنظمة أن الشكوى، “التي رُفعت من قبل خبراء وقانونيين من منظمات (UpRights) الهولندية، (Adala for All) الفرنسية و(StraLi) الإيطالية، والذين، بفضل عملهم الدقيق وأدلتهم الموثقة، حكموا في الماضي على منفذي مجازر من البوسنة إلى رواندا”، مبينةً أن الشكوى “موجهة ضد إيطاليا ومالطا أيضاً، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

ووجهت المنظمة أصبع الاتهام مرة أخرى ضد “عار انتهاك حقوق الإنسان وحياة الإخوة والأخوات، النساء والرجال الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم فقراء أولاً، وقبل كل شيء، في عالم حيث “وباء عدم المساواة” كما تصفه منظمة أوكسفام، يجعل حفنة من المليارديرين يمتلكون معظم الثروات المنتجة في عالم يبلغ عدد سكانه 7 مليارات نسمة”.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “أخيرًا، نقول والأدلة في متناول اليد، إن هؤلاء السجانين الليبيين، قطاع الطرق، الجلادين، المجرمين عديمي الضمير، لديهم شركاء! إنهم لا يفعلون ما يفعلونه بمفردهم، ولم يخرجوا من أعماق المظلمة للطبيعة البشرية”.

وخلصت المنظمة موضحة، أن هؤلاء “كانوا في السنوات الأخيرة، أُجراء لدى حكومات أوروبية متحضرة جدًا، تلقوا منها تمويلًا بمئات الملايين من اليوروهات، تم التصويت عليها من قبل برلمانات ديمقراطية ومتحضرة”.