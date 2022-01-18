البابا يتبرع بـ200 ألف يورو لدعم الفلبين والمهاجرين بين بولندا وبيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس، تبرع بمبلغ 200 ألف يورو لدعم الفلبين والمهاجرين بين بولندا وبيلاروسيا.

وقال بيان فاتيكاني الثلاثاء، إنه “في أعقاب إعصار راي الذي ضرب الفلبين بقوة غير عادية، والذي وفقًا لمصادر الأمم المتحدة، أثر على حوالي 8 ملايين شخص في 11 منطقة، وتسبب بأضرار مادية كبيرة، قرر البابا فرنسيس إرسال مساهمة أولية قدرها 100 ألف يورو لمساعدة السكان، من خلال مجمع خدمة التنمية البشرية المتكاملة الفاتيكاني”.

وذكر البيان أنه “بالتعاون مع السفارة الرسولية في الفلبين، سيتم إرسال هذا المبلغ إلى الكنيسة المحلية وتوجيهه إلى الأبرشيات الأكثر تضررًا من النكبة لاستخدامه في أعمال المساعدة”، مبيناً أنه “من المفترض أن يكون تعبيرًا فوريًا عن شعور الأب الأقدس بالقرب الروحي والتشجيع الأبوي تجاه الأشخاص والأقاليم المتضررة، والذي يتجلى على هامش الملائكة في ساحة القديس بطرس، يوم الأحد 19 ديسمبر 2021، مع استدعاء حماية العذراء مريم لهم”.

وأوضح بيان الكرسي الرسولي، أن “هذه المساهمة، التي ترافق الصلاة وتأتي لدعم السكان الفلبينيين المحبوبين، هي جزء من المساعدة التي يتم تفعيلها في جميع أنحاء الكنيسة الكاثوليكية والتي تشمل، بالإضافة إلى مجالس الأساقفة المختلفة، العديد من المنظمات الخيرية”.

كما قرر الأب الأقدس وفقا للبيان، “إرسال مساهمة بقيمة 100 ألف يورو أيضًا لصالح مجموعات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل بين بولندا وبيلاروسيا، ومساعدة فرع بولندا لمنظمة (كاريتاس) للتعامل مع حالة طوارئ الهجرة على الحدود بين البلدين، بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات حتى الآن”.