ديوان الرئاسة الإيطالي يضع خريطة الناخبين الـ1009 للتصويت على الرئاسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال ديوان الرئاسة الإيطالي إنه تم تحديد أعضاء المجموعة الكاملة للناخبين الـ1009 الذين ستتم دعوتهم اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 24 كانون الثاني/يناير لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان لديوان الرئاسة أن “الجلسة تضم 321 عضوًا من مجلس الشيوخ، 630 نائبًا و58 مندوبًا إقليميًا، ثلاثة لكل مقاطعة، باستثناء إقليم فالي داوستا الذاتي الحكم، التي عين شخصاً واحداً بطريقة تضمن تمثيل الأقليات”.

وأوضح بيان قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية، أنه “في الاقتراعات الثلاثة الأولى، يشترط أن يتم التصويت من قبل ثلثي أعضاء المجلس، أي 673 صوتًا، ومن الاقتراع الرابع بالأغلبية المطلقة، أي 505 أصوات”.

وأشار البيان إلى أن “في الوقت الحالي، لا يوجد حزب يمتلك العدد الذي يمكنه من انتخاب الرئيس بمفرده، حتى عند خفض السقف”، كذلك “لأن من الصعب تحديد أحد القطبين الرئيسيين، يمين الوسط ويسار الوسط، القوتين التي يمكنهما أن تلعبان دورًا حاسمًا في قيادة التوازن”.