إيطاليا: 228179 إصابة بكوفيد و434 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر صحية إيطالية إن هناك 228,179 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لبيانات الأقاليم الخاصة بوباء كوفيد 19، والتي تجمعها نشرة الدفاع المدني ووزارة الصحة في جدول يومي، فإن “هناك أيضا 434 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي منذ بدء انتشار الجائحة الى 141,825 شخصاً.

وأشارت نشرة وزارة الصحة إلى أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، قد بلغ 15.4٪”، وقد “تم تحديد الإصابات الجديدة استنادا إلى 1,481,349 من تحاليل الكشف عن العدوى التي تم أجراؤها”.