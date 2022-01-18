وكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على ضرورة الجرعة الرابعة للقاح كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أمستردام ـ قالت الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) إنها لم تطلع بعد على البيانات الخاصة بالجرعة الرابعة للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس قسم اللقاحات في الوكالة، ماركو كافاليري في إحاطة بالفيديو مع الصحافة، الثلاثاء إنه “لا يوجد حاليا دليل على الحاجة لجرعة رابعة بالنسبة لعموم السكان”، مبيناً أن “الإعطاء المتكرر لجرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 مع فترات قصيرة جدًا، يمكن أن يقلل من مستوى أداء الأجسام المضادة التي يمكن إنتاجها مع كل جرعة”.

وأوضح المسؤول في (EMA)، أنه “لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة والذين تلقوا بالفعل ثلاث جرعات، سيكون من المعقول أن تنظر السلطات الصحية في إمكانية إعطائهم جرعة رابعة”.

وتابع: “علاوة على ذلك، فإن مراجعة الدراسات العلمية للوكالة، لم تجد أي خطر متزايد من حدوث مضاعفات بعد إعطاء اللقاح في حالة الحمل، أو الإجهاض التلقائي، أو الولادات المبكرة، أو الآثار السلبية على الأطفال الذين لم يولدوا بعد”.

وخلص المسؤول الصحي الأوروبي مؤكداً أنه بعد تحليل مراجعة تفصيلية لعدة دراسات شملت حوالي 65 ألف حالة حمل في مراحل مختلفة، “اللقاحات المضادة لكوفيد 19 آمنة أثناء الحمل”.