البابا: لا داعي للعقاب بدون نافذة أمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن من الحق أن يدفع من يخطئ الثمن، لكن لا داعٍ لعقاب دون نافذة من الأمل.

وأضاف البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس: “نحن نجازف بأن نبقى سجناء عدالة لا تسمح لنا بأن ننهض بسهولة، وتخلط بين الفداء والعقاب. لهذا السبب، أود اليوم أن أتذكر بشكل خاص إخوتنا وأخواتنا الموجودين في السجون”، فمن “العدل أن يدفع الذين خطأوا ثمن أخطاءهم، ولكن من العدل أيضًا أن يتمكن الذين خطأوا من أن يعوِّضوا عن خطأهم”.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول بالصلاة: “كُن قريبًا يا رب من الذين أخطأوا ودفعوا ثمن الأخطاء التي ارتكبوها؛ وساعدهم لكي يجدوا مع العدالة الحنان أيضًا، لكي يتمكنوا من أن يبدؤوا من جديد. وعلّمهم أنَّ الطريقة الأولى لكي يبدؤوا من جديد هي من خلال طلب المغفرة بصدق”.