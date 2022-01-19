وزير العمل الإيطالي: عدد كبير من العمال على عتبة الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي أندريا أورلاندو، إن هناك عدداً كبيراً من العمال يقفون عند عتبة الفقر، مطالبا بإعادة النظر بالمعايير الأوروبية بهذا الشأن.

ولفت الوزير أورلاندو، في تصريحات إذاعية الأربعاء إلى أن “الدراسة التي قدمناها حددت سلسلة من العوامل، وترى جموداً في قطاع الرواتب الذي أدى إلى وجود عدد كبير من العمال في حالة من الفقر، على الرغم من حقيقة أنهم يعملون ولهم كل الحق في تجاوز هذا الحد”.

وذكر أورلاندو إلى أن عتبة الفقر “يتم تحديدها من خلال معايير أوروبية”، وأن “أحد المقترحات الخمسة من جانبنا، يتمثل بمراجعة تلك المعايير أيضًا، لأنه لا ينظر بشكل كافٍ في وضع المرأة، وهو جانب من شأنه أن يؤدي إلى تردي الأوضاع بشكل أسوأ إذا أُخذ بعين الاعتبار”

وخلص الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، الى القول إن “هناك موضوع محاربة عقود القرصنة أيضا، في إطار الكيانات الاقتصادية الصغرى”، فضلا عن “الحاجة إلى الشفافية في تحديد الأجور”.