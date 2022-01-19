بوريل يجدد في مكالمة مع كوليبا “دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مكالمة هاتفية الأربعاء مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا “دعم الاتحاد الأوروبي الثابت وغير المتغير لأوكرانيا”.

وأشار المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو في مذكرة إلى أن بوريل شدد عبر الاتصال الهاتفي، الذي جاء في أعقاب المناقشات غير الرسمية لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين الـ 27 في بريست الأسبوع الماضي واتصالات مع الشركاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، على عزم الاتحاد الأوروبي “الاستمرار في دعوة روسيا إلى وقف التصعيد وسحب قواتها”، مشيدا في ذات الوقت بـ”ضبط النفس المتواصل” الذي أظهرته أوكرانيا.

كما تضمنت المكالمة الهاتفية تبادل وجهات النظر حول الاتصالات الدبلوماسية الدولية الجارية “ردًا على محاولات روسيا لتقويض المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي”، إضافة إلى الهجوم الإلكتروني الأخير الذي استهدف أوكرانيا ، حيث رحب بوريل برد فعل أوكرانيا “السريع والمناسب”، معلنا أن الاتحاد الأوروبي على “استعداد لمواصلة دعم أوكرانيا، بما في ذلك من خلال زيادة قدرتها على الصمود ضد التهديدات الهجينة والإلكترونية”.