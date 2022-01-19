زعيم الحزب الديمقراطي: لن تنجح أوروبا مالم يتم تغيير نظام الاجماع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا الأربعاء على أهمية تعديل بعض النظم في الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح المشروع الأوروبي.

وقال ليت~ا، في حفل تسمية صالة المعاهدات الأوروبية في مقر وزارة الخارجية الإيطالية (قصر فارنيزينا) باسم رئيس البرلمان الأوروبي السابق ديفيد ساسولي، “من الواضح لنا جميعا أنه إذا لم يتم تغيير بعض النظم الأساسية في المعاهدات الاوروبية، فلن تنجح أوروبا. وأنا أفكر في مسألة التصويت بالإجماع” في المجلس الاوروبي.

ونوه زعيم الحزب الديمقراطي بأن “أوروبا قوة عظمى، ولكن لا يمكنها فرض عقوبات على بيلاروسيا لأن هناك حق نقض لدولة واحدة”، مستدلا بالفيتو القبرصي ضد عقوبات على الجمهورية السوفيتية السابقة.