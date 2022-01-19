عالم وبائيات إيطالي: حالات الوفاة الحالية لا تقتصر على إصابات دلتا فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم وبائيات إيطالي إنه فيما يتعلق باحتمالية ضعف متحوّر أوميكرون، “لا أعتقد أن حالات الوفاة اليوم ترتبط جميعها بمتحوّر دلتا” لفيروس كورونا.

وأضاف مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى ساكّو في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، ماسّيمو غاللي، في تصريحات متلفزة الأربعاء، أن “علينا معاملة متحوّر أوميكرون أيضًا باحترام كافٍ أيضا، والذي يمتلك من بعض النواحي قدرة أقل على الإصابة بأعراض أقل قوة، لكن ليس صحيح أنه لا يسببها مطلقاً”.

أعرب غاللي عن “الأمل بأن الانخفاض في أعداد الحالات في بريطانيا، ينذر بسلوك متحوّر أوميكرون ينطبق إلى حد ما على كل مكان تكثر فيه نسبة التطعيمات”، كما “آمل أن نتمكن من الوصول إلى احتواء الوباء بعد فترة من انتشار هذا المتحوّر”.

وأوضح أخصائي الأمراض المعدية، أن “في بداية هذه القضية في بريطانيا، كانت هناك حقيقة مقلقة إن بقيت بدون تفسير”، وهي أنه “كان يُنظر إلى الملقحين على أنهم أولئك الذين يحملون متحوّر أوميكرون، لأنهم يمتلكون مقاومة أكبر من ناحية العدوى التي تسببها المتحورات الأخرى”.