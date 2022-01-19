فندق بمدينة البندقية يرفض استقبال جون مالكوفيتش لافتقاره للغرين باس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية- أفادت مصادر صحفية إيطالية بأن فندقا فاخرا يطل على بحيرة البندقية الشاطئية رفض استقبال الممثل-المخرج الأمريكي جون مالكوفيتش لإفتقاره للشهادة الصحية الخضراء الخاصة بوباء كوفيد-19 (غرين باس).

وحسب صحيفة (غازّيتّينو) المحلية، فإن مالكوفيتش كان قد حجز جناحا هو الاجمل في فندق (دانييلي) العريق يطل على ساحة القديس مارك للإقامة لمدة يومين لتصوير مسلسل “ريبلي” التلفزيوني المستوحى من روايات باتريشيا هايسميث.

وحسب الصحيفة، فإن هذه المشكلة فاجأت أيضًا فريق الإنتاج الذي لم يكن على دراية بحقيقة أن مالكوفيتش لا يمتلك الشهادة الصحية ضد كوفيد-19 ولكنه تمكن في وقت قياسي من إيجاد مكان لإقامة النجم الأمريكي في منزل خاص.