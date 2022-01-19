إيطاليا تتابع قضية مقتل سفيرها وحارسه في الكونغو بعد القبض على متهمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السفارة الإيطالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفعيل اتصالاتها مع السلطة المحلية وذلك في أعقاب ورود أنباء عن اعتقال ستة أشخاص متهمون بالتورط في مقتل السفير لوكا أتاناسيو قبل 11 شهرًا.

وحسب مصادر دبلوماسية، دخلت السفارة على الفور في اتصال بالسلطات المختصة كينشاسا وتنتظر معلومات رسمية منها.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها تواصل متابعة القضية من أجل ضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة إلى العدالة قريبًا.

وكان الهجوم الذي شنه مسلحون في 22 شباط/فبراير 2021 على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في طريقها لزيارة مشروع للتغذية المدرسية شرقي الكونغو، قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هم السفير الإيطالي لدى كينشاسا ومرافقه الأمني (شرطي درك إيطالي) وموظف محلي يعمل مع برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة.