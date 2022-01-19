توقعات بنمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 4% هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار المدير العام للمصرف المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا)، فيديريكو سينيوريني إلى أن اقتصاد البلاد شهد تباطؤا في النمو في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات تفشي المتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا المستجد، لكنه “سيعود للتوسع بمعدل ثابت منذ الربيع، مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المحلي”

وتوقع المسؤول المالي، خلال حدث اقتصادي، أن تحقق إيطاليا نموا “يقترب من 4%” في عام 2022، وذلك “بفضل التقدم في حملة التطعيم الوطنية والخبرة المكتسبة في التعايش مع الوباء، وتبني المزيد من التدابير الاستهدافية” لتنشيط عجلة الإنتاج.