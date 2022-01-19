بوريل يدعو بلينكن للانضمام لمجلس الشؤون الخارجية الاوروبي للنقاش حول روسيا-أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أنه دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للانضمام إلى مناقشات مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين القادم حول روسيا-أوكرانيا، في إشارة الى التحشد العسكري الروسي جنوب شرقي أوكرانيا.

وكتب منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تغريدة على (تويتر): “تطلع إلى مواصلة مشاركتنا في الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية والتنسيق الوثيق المستمر عبر الأطلسي.”، مشددا على أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقفان معًا لمواجهة تحديات الأمن في أوروبا”.