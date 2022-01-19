إيطاليا: 380 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل أكثر من 190 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء تسبب الفيروس في وفاة 380 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 192 ألفا و320 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة الثلاثاء كانت 228 ألفا و179 إصابة مؤكدة والوفيات 434 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 9 ملايين 219 ألفا و391، حصد الوباء أرواح 142 ألفا و205 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة انخفض مقارنة بالأمس بمقدار 27 مريضا ليبلغ في المجمل اليوم 1688، فيما ازداد عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 52 آخرين، ليصبحوا 19 ألفا و500.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 6 ملايين 450 ألفا و596 بعد شفاء 136 ألفا و152 بين أمس واليوم، بينما يخضع أكثر من 2.6 مليون شخص للعزل المنزلي.