دي مايو يلتقي جوزيبي كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لقاء الاربعاء مع الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي للتشاور بشأن الوضع السياسي الراهن ورؤية الحركة لانتخاب رئيس الجمهورية القادم، حيث سيشهد يوم الاثنين المقبل أول جلسة لكبار الناخبين (أعضاء البرلمان وممثلو الحكومات الإقليمية) لاختيار خليفة سيرجو ماتاريلا.

ووفق مصادر في الحركة، فإن دي مايو (الرئيس السياسي السابق لخمس نجوم) شدد خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة على أهمية أن تبقى الحركة، التي تراجعت شعبيتها وشهدت انقسامات في السنوات الأخيرة “موحدة ومركزية القيادة”.

كما أجرى كونتي ودي مايو تحليلاً دقيقاً للوضع السياسي، داخل الحركة وخارجها، حيث رأى الأخير أنه من الضروري ضمان استمرارية الدورة التشريعية الحالية إلى نهايتها في عام 2023 لتجنب إعاقة البلاد، والحفاظ على قيادة ماريو دراغي للحكومة بعيدا عن التكتيكات السياسية.