وكالة أممية: فقدان نصف مليون وظيفة بأفغانستان منذ تولي طالبان السلطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قدرت منظمة العمل الدولية إجمالي الخسائر في الوظائف في أفغانستان، بعد صعود حركة طالبان إلى سدة السلطة بأكثر من نصف مليون وظيفة في الربع الثالث من العام المنصرم، وقد يصل إلى 900 ألف وظيفة بحلول منتصف العام الحالي.

ووفق بيان للمنظمة، فإن هذه الخسارة تعود لتسريح العمالة جراء الأزمة الاقتصادية، وكذلك القيود المفروضة على عمل المرأة.

وقالت الوكالة الأممية إن العاملات تأثرن بشكل غير متناسب بالأزمة في أفغانستان، حيث تشير التقديرات إلى أن مستويات توظيف المرأة- والتي كانت أصلا منخفضة للغاية وفقا للمعايير العالمية- قد انخفضت بنسبة 16 في المائة في الربع الثالث من عام 2021، مع سيناريو متشائم يتوقع حدوث انخفاض يصل إلى 28 في المائة بحلول منتصف عام 2022.

وقال كبير منسقي منظمة العمل الدولية لأفغانستان، رامين بهزاد “إن الوضع في أفغانستان حرج ويتطلب تقديم دعم فوري لتحقيق الاستقرار والتعافي. في حين أن الأولوية هي تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، فإن التعافي الدائم والشامل سيعتمد على حصول الناس والمجتمعات على فرص العمل اللائق وسبل العيش والخدمات الأساسية”.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى تأثر القطاعات الرئيسية بشدة، منذ استيلاء طالبان على زمام السلطة في البلاد، في آب/أغسطس 2021، بما في ذلك الزراعة والخدمة المدنية قطاع البناء والتشييد، والتي شهدت جميعها فقدان وظائف، على نطاق واسع، أو عدم دفع أجور العمال.

وأعلنت المنظمة أنها تواصل تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للشعب الأفغاني مع التركيز على العمالة في حالات الطوارئ وتعزيز المشاريع وتنمية المهارات.