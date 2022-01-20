مسؤول صحي إيطالي: مع 90٪ من الملقحين سنبقي على المناطق الحمراء فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي إن هناك بطاقة المرور الخضراء الفائقة والبسيطة، وهناك جمهور ملقحين بنسبة 90%. إزاء هذا، لم يعد نظام تقسيم البلاد حسب منطقيًا، بل أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يبقى هو المناطق الحمراء.

وشدد وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا)، على “الحاجة إلى بدء حملة مع إدارات المقاطعات لتجاوز مسألة التقسيم اللوني”، مبيناً أن “علينا أن نتذكر كيف نشأ هذا النظام”.

وتابع المسؤول، أنه “على سبيل المثال، عندما نتحدث عن الأشخاص المصابين بدون أعراض، بعد 10 أيام من الدراسة عن بُعد، ما هي الحاجة لطلب تحليل كشف عن العدوى أيضًا للعودة إلى المدرسة؟”، مؤكدا أنه يشير إلى “المصابين بدون ظهور الأعراض عليهم وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي”.

وأضاف كوستا، أن “هذا سيجعل من الممكن تخفيف الحواجز بنسبة 50٪ على الأقل وسيبسط عمل مدراء المدارس والموظفين”. كما “لا يزال يتعين علينا التحلي بالحكمة والمسؤولية والتدرج”، ومع ذلك، “فإننا نواجه موقفاً مختلفًا، لا من ناحية التطور الديناميكي للوباء وحسب، بل بسبب النتائج المهمة لحملة التطعيم أيضًا”.

وخلص المسؤول الصحي إلى القول، إنه “لهذا السبب، يتعين علينا تكييف القواعد مع الوضع الجديد القائم”.