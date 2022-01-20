إيطاليا: عقود العمل المبرمة في أكتوبر الماضي تتجاوز 6 ملايين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – بلغت التعيينات الجديدة التي تم تفعيلها من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي 5.987 مليونا، بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وقال تقرير لمرصد العمل غير المستقر التابع للمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS) في إشارة إلى معطيات شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، إن الزيادة المشار إليها، “تأتي أيضاً بسبب النمو التدريجي الذي بدأ يلوح في أفق قطاع التوظيف منذ آذار/مارس 2021”.

وأشار التقرير إلى أن “هذه الزيادة شملت جميع أنواع العقود، لكنها كانت أكثر وضوحًا بالنسبة للتعيينات المؤقتة والموسمية (ارتفعت بـ30٪)، بينما كانت بنسبة 24٪ للتلمذة الصناعية و18٪ للعقود الآجلة والمتقطعة”، كما “ارتفعت نسبة التعيينات الثابتة بنسبة 11٪ أيضاً”.

وذكر تقرير (INPS)، أنه “مقارنة بعام 2019، شهد قطاع التوظيف تراجعاً بشكل عام بنسبة 7٪”، وهنا أيضاً “بالإشارة إلى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر بأكملها”.

وتابعت مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن “التحولات في العقود ذات الفترة محددة، بلغت 397 ألفاً في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بانخفاض عن الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة 7٪”، وأنه “بدءًا من الربع الثاني لعام 2021، كانت هناك اختلافات إيجابية استمرت حتى تموز/يوليو بنسبة 17٪”.

واسترسلت، “في آب/أغسطس 2021 كان هناك استقرار كبير بنسبة 1٪، وفي تشرين الأول/أكتوبر كان التباين إيجابيًا مرة أخرى وبنسبة 24٪”، مبينةً أنه “في الفترة نفسها، زادت تأكيدات علاقات التلمذة المهنية التي وصلت إلى نهاية فترة التدريب، بنسبة 19٪”.

وأضافت المؤسسة أنه “في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021، بلغت علاقات العمل التي استفادت من الإعفاء لمدة ثلاث سنوات التي تشمل التعيينات الجديدة والتحولات الدائمة بالنسبة للشباب، 115294 عقداً”، أي “أنها شملت 71380 موظفًا و43914 تحويل لعقود دائمة”.