سالفيني: دور يمين-الوسط سيكون حاسما في انتخاب رئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني في تصريح الخميس على أن تيار يمين-الوسط سيكون “حازما” في لعب دور “حاسم” بشأن انتخاب رئيس الجمهورية القادم. كما أشار إلى دور “أساسي” بهذا الصدد لرئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني، الذي تراجعت حظوظه كثيرا مؤخرا لخلافة سيرجو ماتاريلا بعد نهاية ولاية الأخير في 3 شباط/فبراير القادم.

ومن جانبه، أكد زعيم الحزب الديمقراطي (تيار يسار-الوسط)، إنريكو ليتّا مجددا على أن الحزب سيسعى لاختيار “شخصية توافقية غير حزبية وبالتالي ليست منتمية ليمين-الوسط”.

ومن المقرر أن يصوت كبار الناخبين (أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ إضافة 58 مندوبا يمثلون المقاطعات الإيطالية) في جلسات مشتركة اعتبارا من 24 كانون الثاني/يناير الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية في اقتراع سري.

وتتطلب جلسات التصويت الأوائل الثلاث أغلبية الثلثين، بينما تكفي الأغلبية المطلقة في الجلسة الرابعة.