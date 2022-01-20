أطباء بلا حدود: سفينتنا أنقذت 109 مهاجرين نصفهم قاصرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن سفينتها (جيو بارينتس) أنقذت اليوم الخميس 109 مهاجرين، معظمهم من الإريتريين.

وأضافت المنظمة الإنسانية أنه “استجابة لبلاغ من قبل مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، عن قارب يواجه مخاطر في منطقة وسط البحر المتوسط، وبعد ساعات من البحث، رصد طاقم السفينة القارب”، مبينةً أن “نصف الناجين تقريباً من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا”.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن “أفراد الطاقم المختصين، يعالجون عدة أشخاص من الإصابة بانخفاض حرارة الجسم، لكن جميعهم بخير”. وأشارت إلى أن “المهاجرين أبلغوا رجال الإنقاذ إنهم انطلقوا من ليبيا وأمضوا الليل في عرض البحر”.

وخلص أطباء بلا حدود الى القول، إن “(جيو بارينتس) كانت قد أنقذت يوم أمس 87 شخصًا آخرين، من بينهم طفلان صغيران للغاية وامرأتان”، وبذلك “يصل عدد المهاجرين الذين تحملهم على متنها إلى 196 شخصاً”.