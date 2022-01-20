إيطاليا تعلن استضافة الطفل السوري “مصطفى” وأسرته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أنها ستستقبل عائلة اللاجئ السوري منذر النزال، الذي ظهر في صورة بساقه الوحيدة مع طفله مصطفي، بلا أطراف، التقطها المصور التركي محمد أصلان وفازت بجائزة مسابقة (سيينا) الدولية للتصوير لعام 2021.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في مذكرة الخميس عن “ارتياحها الشديد لقرب وصول عائلة السيد منذر النزال والصغير مصطفى إلى إيطاليا”.

وأشارت إلى أنه في أعقاب حركة التضامن في إيطاليا، نشطت سفارة إيطاليا في أنقرة، بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة لسياسات الهجرة في وزارة الخارجية، في إجراءات تحديد مكان عائلة النزال وترتيب برنامج الاستقبال المناسب لها في البلاد.

وستستضيف عائلة النزال شبكة من الفاعلين في المجتمع المدني بتنسيق من أبرشية مدينة (سيينا).

ونوهت الخارجية الإيطالية بأنه، بفضل حملة جمع التبرعات التي روج لها منظمو (مهرجان جوائز سيينا)، سيتمكن السيد منذر النزال وابنه مصطفى من الخضوع لعلاج طبي طويل الأمد في مركز للأطراف الصناعية.