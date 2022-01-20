بوريل يرفض التعليق على حديث بايدن عن الرد على “توغل بسيط” لروسيا داخل الحدود الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رفض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل التعليق بصورة مباشرة على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول عدم توافق الحلفاء الغربيين بشأن كيفية الرد على “توغل عسكري بسيط” لروسيا جنوب شرقي أوكرانيا، والتي أغضبت السلطات في كييف.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ردا على سؤال ما إذا كان التوغل البسيط مقبولا؟، “التهديد هو تهديد. وبالتأكيد، عندما تحشد 140 ألف جندي على الحدود، يمكنك استخدامهم بعدة طرق مختلفة”.

وفي إشارة إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي حول هذه الازمة، قال بوريل “أعتقد أنه مهم، ولكنه جزء مما قلناه منذ البداية: يجب على الأوروبيين تقديم آرائهم حول هذه القضية، ولا يمكن الاتفاق على أي شيء بشأن الأمن الأوروبي أو الأمن في أوروبا بدون مشاركة الأوروبيين”. وأردف موضحا “لم يقل الرئيس ماكرون إن الأوروبيين سيعرضون مقترحاتهم على الروس”، بل “قال إنه يتعين على الأوروبيين، إلى جانب الحلفاء، أن يضعوا في اعتبارهم ما يفهمونه على أنه النظام الأمني في أوروبا. وفي هذا الصدد، أتفق تمامًا مع الرئيس ماكرون”.