ترحيب أمريكي بانطلاق عملية توحيد المصرف المركزي الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند بانطلاق عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، واصفا هذه الخطوة بـ”التاريخية”، التي “ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي” في البلاد، وذلك خلال اجتماعه الخميس مع محافظ المصرف، الصديق الكبير.

ونقلت السفارة الامريكية عن نورلاند “تشجيع فريق مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة”.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في وقت سابق الخميس انطلاق إعادة التوحيد العملية وذلك خلال لقاء بين الكبير ونائبه علي سالم الحبري “تتويجاً للجهود التي بُذلتْ لإنجاز هذه المهمة”، حيث “تمَ خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات إستشارية مع شركة ديلويت Deloitte للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها”.