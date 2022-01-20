إيطاليا: 385 وفاة جديدة بكورونا واكثر من 188 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس تسبب الفيروس في وفاة 385 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 188 ألفا و797 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة الاربعاء كانت 192 ألفا و320 إصابة مؤكدة والوفيات 380 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 9 ملايين 418 ألفا و256، حصد الوباء أرواح 142 ألفا و590 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ارتفع مقارنة بالأمس بمقدار 10 آخرين ليبلغ في المجمل اليوم 1698، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 159 مريضا، ليصبحوا 19 ألفا و659.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 6 ملايين 593 ألفا و625 ، بينما لا يزال يخضع أكثر من 2.6 مليون شخص للعزل المنزلي.