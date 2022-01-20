كونتي يلتقي سالفيني ضمن المشاورات السياسية لانتخاب رئيس إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي الخميس زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني وذلك قبل أربعة أيام من انعقاد أول جولة تصويت لكبار الناخبين (أعضاء البرلمان و58 ممثلا للحكومات الإقليمية) لاختيار رئيس الجمهورية، في وقت لا يزال فيه التوصل إلى شخصية توافقية بين الكيانات السياسية أمرا بعيد المنال.

ووصفت مصادر في حركة خمس نجوم الاجتماع بـ”الودي” وبأنه يأتي ضمن محاولات كونتي “لإيجاد شخصية تحظى برضا يمين-الوسط”، وهي “مهمة ليست مستحيلة، لكنها معقدة للغاية”.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السياسي للحركة شدد على الحاجة إلى التوافق على “شخصية مرموقة”، بهدف “تجنب أزمة حكومية”.

وكان كونتي قد اجتمع أمس الأربعاء مع كل من إنريكو ليتا (الحزب الديمقراطي) ووزير الصحة اليساري روبرتو سيبرانتسا.

يشار إلى أن خمس نجوم وحزب الرابطة يتحفظان على خلافة رئيس الوزراء ماريو دراغي للرئيس المنتهية ولايته سيرجو ماتاريلا، بينما لا يرفض ذلك الحزب الديمقراطي بشرط ألا يسفر عن سقوط الحكومة التي تدعهما معظم الكيانات السياسية الممثلة في البرلمان.