إيطاليا: زيادة وفيات كورونا رغم تراجع الإصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات مؤسسة (Gimbe) الإيطالية المعنية بالشؤون الصحية بتراجع حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 بنسبة 3% في الأسبوع الأخير، لكن الوفيات زادت بنسبة 49.7%.

وأشار تقرير المؤسسة إلى تباطؤ وتيرة الزيادة في حالات الاستشفاء وفي وحدات العناية المركزة، لكن المستشفيات لا تزال تحت الضغط بسبب الجائحة.

ورأت المؤسسة أنه بفضل إلزامية التطعيم التي فرضتها الحكومة على الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 50 عاما، زادت نسبة متلقي الجرعات الأولى من هذه الفئة العمرية بنسبة 28.1%.

وفيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الأقاليم بشأن إدارة الوباء، ترى المؤسسة أن “بعضها يبدو غير قابل للتطبيق ومحفوف بالمخاطر”، مثل تلك المتعلقة بتعديل تعريفات حالات الإصابة والاستشفاء ومواصلة العاملين الصحيين الذين لا يعانون من أعراض ممارسة عملهم لمواجهة الضغوط على المشافي على الرغم من ايجابيتهم بالفيروس.

وحسب بيانات مؤسسة (Gimbe) ، فإن الأسبوع الأخير (12-18 كانون الثاني/يناير)، شهد استقرار الحالات الجديدة عند 1.2 مليون وزيادة مرضى المستشفيات بمن فيهم أولئك في وحدات العناية المركزة، بينما تجاوز معدل الإصابة 2000 حالة لكل 100 ألف نسمة في 58 محافظة.

ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة الإيطالية، يقدر العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، اليوم بـ 9 ملايين 418 ألفا و256 شخص، حصد الوباء أرواح 142 ألفا و590 منهم.